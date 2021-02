Conte, messaggio di unità dopo Inter-Lazio: «Sempre tutti insieme!»

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – NOVEMBER 28: Antonio Conte head coach of FC Internazionale in action looks on during the Serie A match between US Sassuolo and FC Internazionale at Mapei Stadium – Città del Tricolore on November 28, 2020 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Antonio Conte festeggia la vittoria di ieri dell’Inter contro la Lazio per 3-1, affidando ai suoi canali social ufficiali la sua personale esultanza. Un bel messaggio quello del tecnico nerazzurro.

TUTTI INSIEME – “Sempre tutti insieme”, con queste parole Antonio Conte ha accompagnato una bella foto presa dalla partita di ieri sera, vinta dall’Inter contro la Lazio per tre reti a uno. Un ulteriore messaggio di unità all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Tutti insieme, sempre. Contro tutto e contro tutti. Uniti verso lo stesso grande obiettivo.