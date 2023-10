Inter-Salisburgo, riemerge ballottaggio di Torino. Poi 2 rientri − Sky

Domani Inter-Salisburgo. Dopo la vittoria in campionato a Torino, i nerazzurri ritrovano la Champions League. Un dubbio per Simone Inzaghi.

ULTIME − Verso Inter-Salisburgo, match valido per la terza giornata del gruppo C di Champions League. Riemerge per Inzaghi un ballottaggio già presente alla vigilia della partita contro il Torino: ovvero quello tra Nicolò Barella e Davide Frattesi. Ci saranno due rientri dal primo minuto, Francesco Acerbi al posto di Stefan de Vrij in difesa e Denzel Dumfries per Matteo Darmian come laterale di destra. La probabile formazione secondo Sky Sport.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella/Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.