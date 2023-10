Verdone su Inter-Roma: «Lukaku non simpatico ma gli rimbalza! Mourinho…»

Verdone si prepara all’attesissimo Inter-Roma in programma a San Siro nel prossimo weekend. L’attore di nota fede giallorossa, intervenuto come ospite a “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, si esprime sui due grandi ex nerazzurri, Lukaku e Mourinho

COME UNA STRACITTADINA – Manca meno di una settimana ma Carlo Verdone è già pronto per Inter-Roma: «Credo molto in Romelu Lukaku e in alcuni giocatori, in altri un pochino meno. A San Siro ci sarà un po’ di trambusto perché non credo si siano lasciati molto bene Lukaku con i tifosi dell’Inter ma mi sembra un giocatore a cui tutto rimbalza adosso. Talmente è potente e controllato. Lukaku non è simpatico e verrà sepolto da fischi. Aspettiamo di vedere questa grande contestazione. Lo ritengo uno dei migliori centravanti in circolazione. E poi è anche un grande regista. Perché dà sempre bene la palla, a differenza di altri calciatori. Soprattutto alcuni centrocampisti, che fanno dei pasticci. Invece Lukaku è molto preciso ed è la figura del vero centravanti, potente e alto. E poi difficilmente sbaglia davanti alla porta. È molto difficile. José Mourinho ha grande peronalità e ci sa fare, ma qualche volta mi piacerebbe che dicesse di aver sbagliato lui. E mi piacerebbe vedere giocare la Roma un po’ meglio…». Queste le parole di Verdone sui grandi ex Lukaku e Mourinho, che esaltano molto più l’attaccante che l’allenatore.