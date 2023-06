Inter, Media day: svelati i due giocatori in conferenza stampa! − Sky

Oggi Media Day dell’Inter a 5 giorni dalla finale di Champions League. In conferenza stampa parlerà Simone Inzaghi, così come altri due giocatori

CONFERENZE STAMPA − Oggi il Media Day dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Simone Inzaghi parlerà in conferenza alle ore 14.15. Le parole del mister saranno ovviamente seguite e raccontate da Inter-News.it. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, in sala stampa oltre all’allenatore nerazzurro parleranno anche Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Conferenza prevista per le 14.45. Come per il tecnico, anche quella dei due giocatori sarà coperta dalla redazione tramite la cronaca live.