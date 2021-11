Inter, Marotta studia colpi a zero. Non solo Onana: da Insigne a Luiz Felipe – TS

L’Inter studia il mercato con attenzione e valuta possibili colpi a zero. Tra questi, tanti svincolati di lusso. TuttoSport in edicola oggi precisa: dopo Onana, il club segue con attenzione Insigne e Luiz Felipe.

SVINCOLATI DI LUSSO – L’Inter studia i possibili colpi a zero e intanto ha già piazzato il primo: André Onana dopo aver individuato come possibile sostituto di Handanovic, in Olanda hanno scritto della firma di un pre-contratto con l’Inter. La mossa su Onana dà al club più forse nell’eventuale trattativa di rinnovo con Handanovic. Stesso discorso vale per Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov, che andranno in scadenza al termine di questa stagione. I radar qui sono indirizzati su quanto sta succedendo a Roma con Luiz Felipe. In estate il rinnovo con la Lazio sembrava cosa fatta, però la fumata bianca ancora non c’è stata. Il club nerazzurro segue con attenzione e prepara un colpo in stile de Vrij. In attacco, invece, l’Inter cerca una punta che possa dare profondità alla manovra (si studia un possibile erede di Sanchez). In estate, prima di trovare l’accordo definitivo per Joaquin Correa, l’Inter aveva aperto un dialogo con Lorenzo Insigne, che però andava acquistato dal Napoli. Ad oggi il club partenopeo e l’entourage del giocatore non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo e l’Inter segue con attenzione, anche se c’è più di qualche dubbio legato a una possibile sistemazione tattica all’interno dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino