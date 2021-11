Inter, ansia per Dzeko. Dialogo costante con staff medico Bosnia – CdS

Sul Corriere dello Sport, oggi in edicola, si parla di Edin Dzeko, attaccante dell’Inter adesso a disposizione del CT della Bosnia. Le condizioni del bosniaco preoccupano i nerazzurri

ANSIA – Apprensione attorno alle condizioni di Dzeko. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, l’Inter teme che, pur non essendo in perfette condizioni fisiche, l’attaccante vada comunque in campo sabato nel match tra la sua Bosnia contro la Finlandia. La Nazionale guidata dal CT Petev è aggrappata ad un’esule speranza di passaggio del turno e vuole affrontare le sfide con tutte le migliori armi a disposizione, incluso, ovviamente Dzeko. Il dialogo tra lo staff sanitario dell’Inter e i medici della nazionale bosniaca è aperto sin da lunedì scorso, giorno in cui l’attaccante ha raggiunto il ritiro. Gli esami a cui il calciatore si è sottoposto dopo il Derby hanno evidenziato un risentimento a cui devono seguire terapie ed allenamenti individuali. L’attaccante continuerà a lavorare a parte, salvo provare, qualora le condizioni lo permettano, del lavoro sul campo per provare a recuperare per la sfida di venerdì.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport