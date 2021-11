Cagliari, Nandez in uscita a gennaio. Inter e non solo alla finestra – CdS

Nahitan Nandez potrebbe lasciare il Cagliari a gennaio. Sul centrocampista uruguayano, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci il ritorno di fiamma dell’Inter

MERCATO – Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, potrebbe nuovamente infiammare il mercato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, dopo la mancata cessione in estate, il presidente dei sardi Giulini avrebbe promesso al calciatore di lasciarlo partire a gennaio qualora dovesse arrivare l’offerta giusta. Fra le pretendenti al centrocampista, in pole, vi è certamente l’Inter che non lo ha mai perso di vista dopo il mancato approdo di quest’estate. I nerazzurri però dovranno guardarsi da diverse concorrenti: in A Nandez è seguito da Roma e Napoli. L’uruguayano, inoltre, ha diversi estimatori in Premier League. Il calciatore ha una clausola rescissoria fissata a 35 milioni: difficile che si arrivi a quella cifra, con il Cagliari disposto ad abbassare le pretese.

Fonte: Giuseppe Amisani – Corriere dello Sport