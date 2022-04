Gosens: «Momento difficile passato, l’Inter è la mia sfida! Sapevo di Perisic»

Gosens non è l’ultimo arrivato in casa Inter ma anche l’etichetta di penultimo è solo temporale. L’esterno tedesco non si è ancora potuto esprimere per via degli strascichi dell’infortunio di inizio stagione. Solo questione di tempo. In un’intervista, a firma Tommaso Naccari per il magazine digitale Outpump, il numero 18 nerazzurro racconta in che modo è uscito dal momento più difficile della sua carriera. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni

MOMENTO PEGGIORE – Prima di approdare all’Inter a gennaio, Robin Gosens ha rimediato un “doppio” infortunio che ne ha momentaneamente stoppato l’attività agonistica in maglia Atalanta: «Ti devo dire onestamente che è stato il periodo più difficile della mia carriera. Perché non giocare per più di quattro mesi, quindi non fare contemporaneamente il tuo lavoro e ciò che ti diverte di più nella vita, è stata una sfida. Il primo periodo non è stato la cosa peggiore, perché tre giorni dopo è nato il mio primo figlio. […] La ricaduta è stato però il momento peggiore. Dopo due mesi ero quasi pronto. Ero vicinissimo alla prima convocazione. Così ho avuto quattro o cinque giorni davvero difficili. Anche a casa non ho voluto parlare con nessuno. È umano. Se qualcosa che ami, proprio mentre si sta per concretizzare, ti scivola via dalle dita, diventa difficile. Però con il supporto del mental training, ho provato a superare questo momento. E fortunatamente adesso è passato». Questa la risposta che l’esterno sinistro tedesco dà a Tommaso Naccari, autore della bella intervista intitolata “Nella mente di Gosens” per il magazine digitale Outpump, di cui si consiglia la lettura nella sua versione completa anche per integrare gli interessanti contenuti extra-dichiarazioni, foto comprese.

Gosens e l’inizio all’ombra di Perisic

MAGLIA DA CONQUISTARE – Per i tifosi dell’Inter si tratta ancora di “oggetto misterioso” ma non per colpe sue. E Gosens sa che nel 3-5-2 inzaghiano dovrà lottare per una maglia da titolare con il pari ruoli Ivan Perisic, finora titolare inamovibile: «Solo le sfide difficili ti portano a un livello superiore. Se tu affronti sempre e solo le sfide facili non cresci mai come calciatore. […] Poi è anche vero che queste possibilità nella carriera non vengono fuori tutti gli anni. Giocare per una delle squadre più importanti del mondo in uno dei momenti personalmente più difficili è stato interessante. Sapevo che l’inizio non sarebbe stato facile, che avrei visto i miei compagni da fuori per lungo tempo, però faceva parte della sfida. Sapevo che Ivan sarebbe stato un compagno con tantissima qualità. Ma se sai che giochi sempre e non ti devi impegnare per giocare, secondo me non ti fa molto bene. Io ora non devo dare solo il 100%, per meritare il posto, ma molto di più. Se ho provato gioia da subentrato, nel Derby di Milano (in Coppa Italia, ndr) o con la Salernitana (in Serie A, ndr), non immagino neanche l’esplosione di gioia di partire dall’inizio. Tutti i momenti prima del fischio!». Inutile dire che anche tutti i tifosi nerazzurri si augurano di vedere presto Gosens protagonista dal 1′, magari già in Inter-Hellas Verona di questo weekend a San Siro.

Fonte: Outpump – Tommaso Naccari