De Grandis: «Inter, scarso utilizzo Gosens? 2 problemi. Napoli superiore»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sullo scarso utilizzo di Gosens da parte di Inzaghi all’Inter. Poi mette un confronto la rosa nerazzurra con quella del Napoli

ALTERNATIVE − De Grandis spiega la gestione di certi uomini in panchina da parte di Inzaghi: «Due problemi sulla gestione di Robin Gosens all’Inter? In primis, è arrivato da poco, quindi Inzaghi vuole conoscerlo meglio. La seconda, Perisic è stato uno dei giocatori più importanti. Però è anche vero che se i giocatori tirano fuori la lingua è giusto farli riposare. All’Inter è andata giù l’intera spina dorsale. Rispetto al Napoli, non ha le stesse alternative. Tipo Vidal non è più quello della Juventus. La rosa del Napoli è nettamente più strutturata ed equilibrata tra i giocatori».