Correa fa eco a Luiz Felipe: «Mi dispiace, vorrei non fosse mai successo»

Correa e Luiz Felipe ieri nel finale concitato di Lazio-Inter sono stati protagonisti di un episodio controverso che ha visto poi l’espulsione del giocatore biancoceleste. Dopo le scuse di quest’ultimo (vedi articolo), anche il nerazzurro sui social ha detto la sua sull’accaduto

SCUSE – Joaquin Correa e Luiz Felipe ieri nel finale di Lazio-Inter sono stati protagonisti di un episodio controverso e assurdo, con la reazione esagerata del nerazzurro e l’espulsione del biancoceleste. L’argentino fa eco all’amico ed ex compagno di squadra chiedendo scusa per l’accaduto: “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per tutti i tifosi di calcio, per i quali dovremmo essere sempre un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato il gesto e il momento e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio”.