Perisic risorsa importante per l’Inter: il rinnovo deve diventare una priorità

Ivan Perisic ha dimostrato, anche in Lazio-Inter, di essere un giocatore fondamentale per l’Inter. Il rinnovo del croato deve diventare una delle priorità

POCO RUMORE – Ivan Perisic ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Eppure, fra i rinnovi prioritari per l’Inter, raramente si legge il nome dell’esterno croato. Eppure, anche nel corso di Lazio-Inter, Perisic ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale per la squadra nerazzurra, al pari di compagni di squadra più “chiacchierati”. La duttilità del croato è, forse, un unicum: capace di giocare al meglio sull’esterno e anche in attacco, rappresenta una risorsa tecnica e fisica che l’Inter non può permettersi di lasciare andare a cuor leggero.

RINNOVO – Il rischio concreto che il matrimonio fra l’Inter e Perisic possa finire, a sei anni di distanza, esiste. Ma è probabile che, dietro le quinte, la dirigenza nerazzurra abbia intavolato un discorso con il numero 14 nerazzurro, spesso criticato ma oggi più che mai fondamentale. In un Inter che, dopo un estate difficile, deve ripartire con alte ambizioni, un calciatore della caratura di Perisic, membro storico del gruppo squadra, è importante. E gli va riconosciuto.