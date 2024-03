Calhanoglu: «Resto all’Inter! Scudetto col Milan? Guardiamo a noi»

Calhanoglu si è espresso sul suo futuro all’Inter rispondendo in maniera netta e secca. Poi su campionato e crescita della sua Turchia.

CALMA − A Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu su alcuni temi legati all’Inter e non: «Pallone d’Oro? Ho risposto, voglio sempre migliorare. Inter? Manca poco allo scudetto, ma abbiamo altre partite importanti e ci penseremo dopo. Campionato col Milan? Vediamo. Io sono calmo, tutti siamo calmi e guardiamo a noi stessi. Champions League? Ci abbiamo provato, rimango all’Inter, certo».

SQUADRA GIOVANE − Calhanoglu sulla sua Turchia: «Per noi sì, abbiamo una squadra giovane e stiamo crescendo. E’ stato un bel test contro una squadra forte, noi dobbiamo fare ancora un po’ di strada per essere al top. Montella molto importante, con lui ci siamo subito qualificati. Sa come gestire la squadra, i suoi calciatori, abbiamo un bel rapporto e siamo sulla buona strada. Yildiz? Sta crescendo così come Guler. Abbiamo una squadra giovane con due-tre di esperienza. C’è esperienza per migliorare». La Nazionale di Montella ha perso in amichevole per 0-1 con l’Ungheria.