Sabatini: «Acerbi? Errore pure di Marotta! Per Zhang due notizie»

Sabatini si è espresso sul caso Acerbi, tirando in ballo pure Beppe Marotta, e poi sulle vicende legate al presidente dell’Inter Steven Zhang.

VALUTAZIONE ERRATA − Sandro Sabatini a Radio Radio Mattino Sport e News sul caso Acerbi: «Marotta definito personaggio centrale e uomo forte per il suo modo di operare in modo sottile, riferito anche al caso Acerbi. C’è questa posizione dell’Inter che si schiera col giocatore, ma al tempo stesso fa trapelare di prendere le distanze dal giocatore in caso di condanna. Tutto nasce da un’errata valutazione fatta dallo stesso Acerbi, dallo stesso Marotta e dalla stessa Inter. Perché quello che ha detto Juan Jesus è stata interpretata nel modo ‘tutto finisce in campo e va bene così».

DUE NOTIZIE − Poi Sabatini sul futuro di Zhang: «Sull’Inter, le notizie che arrivano sono di due tipi: una, questa è una sentenza in cui Zhang deve dare centinaia di milioni, ma sembra che l’Inter non possa essere attaccata. Non so quali siano i beni in Italia di Zhang, non credo li possa restituire solo con la macchina. L’altra proprietà in Italia di rilievo è l’Inter. La seconda è la scadenza del prestito con Oaktree, che vuole chiudere i rubinetti. Non so se sia soltanto un exit strategy per uscire dall’Inter e lasciarla al fondo».