Acerbi da Marotta: dietrofront sulla multa! Inter, doppio fastidio − TS

Tra oggi e domani Francesco Acerbi incontrerà in sede Beppe Marotta per parlare della situazione nata a Inter-Napoli. Il club nerazzurro, racconta Tuttosport, si è infastidito per due volte nella giornata di ieri.

INCONTRO − Dopo essere ritornato dalla Nazionale, Acerbi tra oggi e domani sarà convocato in sede da Beppe Marotta per parlare del fattaccio di Inter-Napoli e delle presunte frasi razziste proferite contro Juan Jesus. Il club nerazzurro, dopo il comunicato della Figc, che annunciava l’esclusione del difensore dal ritiro di Roma, ha lanciato una sua nota spiegando come la società, prima di prendere delle misure, farà un confronto con lo stesso Acerbi. Ma la giornata di ieri, ha infastidito l’Inter per due dichiarazioni, certamente evitabili. Una quella di Acerbi dalla stazione di Milano Centrale, la seconda quella dello stesso agente di Acerbi, Federico Pastorello. Inizialmente l’orientamento del club era di non multare Acerbi anche in segno di fiducia. Ma visti gli accadimenti serali, dovuti a quelle parole pronunciate da Acerbi in libertà, è difficile che non accada. Insieme a Marotta ci sarà anche il legale del club Angelo Capellini. Andrà, difatti, preparata la strategia difensiva in attesa di essere convocati dalla Procura Federale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino