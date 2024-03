L’Italia vince ma spreme l’Inter. Barella gran gol!

Vittoria in amichevole dell’Italia, che chiude la tournée americana superando per 0-2 l’Ecuador. Tutti e cinque i giocatori dell’Inter in campo, tre per intero e sarebbero stati quattro se Dimarco non avesse chiesto il cambio alla fine. Ma la chiude Barella: gran gol.

SPREMUTI – Vittoria per 0-2 dell’Italia nell’amichevole (non certo di livello eccelso) di Harrison contro l’Ecuador. Gli Azzurri sbloccano la situazione al 3’, con una prodezza di Lorenzo Pellegrini sugli sviluppi di una punizione di Federico Dimarco. Proprio Dimarco poco dopo ha la palla del raddoppio, di testa nell’area piccola inquadra male e manda a lato. Dei cinque dell’Inter in campo per tutti i novanta minuti Nicolò Barella (capitano dell’Italia), Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. Ossia tre dei quattro di movimento non sostituiti (l’altro è Gianluca Mancini). Per Davide Frattesi subentro al 67’ per Pellegrini. Dimarco ha invece chiesto il cambio all’87’, stanchissimo. Nel quarto minuto di recupero palla recuperata da Frattesi, grande assist di Riccardo Orsolini e splendido tocco sotto di Barella per il raddoppio dell’Italia.