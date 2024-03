Inter, guarda il tuo vivaio! Un nerazzurro e un ex decisivi con l’Italia Under 21

Si sta giocando proprio in questi minuti la sfida tra Italia Under 21 e Lettonia, al momento 1-0 all’intervallo. E il gol è frutto proprio del vivaio dell’Inter, con protagonisti un nerazzurro attualmente in prestito e un ex.

VIVAIO (NER)AZZURRO – Termina 1-0 il primo tempo della sfida tra Italia Under 21 e Lettonia. Ferma all’intervallo, la sfida vede fin qui grande protagonista il vivaio nerazzurro. Il gol che sta decidendo l’incontro, infatti, nasce sull’asse Zanotti-Casadei, con il primo a fornire l’assist per il secondo. Tanta Inter, quindi, con Zanotti che è al momento in prestito al San Gallo, in Svizzera. E Cesare Casadei al Chelsea, dopo la fine del prestito con il Leicester a gennaio.