Inter in nazionale: oggi finiscono in tanti ma non ancora tutti

La sosta per le nazionali non finisce oggi, come da programma. Questo perché l’ultimo dei giocatori dell’Inter, Lautaro Martinez, scenderà in campo quando in Italia saranno addirittura le 5.30 di domani mattina. E sempre per un’inutile amichevole.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 26 MARZO

HAKAN CALHANOGLU – Austria-Turchia (amichevole) ore 20.45 a Vienna, Austria.

DENZEL DUMFRIES – Germania-Olanda (amichevole) ore 20.45 a Francoforte, Germania.

BENJAMIN PAVARD, MARCUS THURAM, ALEXIS SANCHEZ – Francia-Cile (amichevole) martedì 26 marzo ore 21 a Marsiglia, Francia.