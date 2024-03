La Francia di Pavard e Thuram sconfitta dalla Germania: gol da record!

Per la Francia di Pavard e Thuram, tutti e due titolari, sconfitta in amichevole contro la Germania a Lione. La nazionale transalpina perde 0-2, con un gol da record (o quasi).

PRECOCITÀ – Neanche il tempo di iniziare Francia-Germania 0-2 che il punteggio è già sbloccato. Calcio d’inizio, palla dietro a Toni Kroos (al suo rientro in nazionale dopo tre anni), lancio avanti per Florian Wirtz, controllo e tiro per un gol spettacolare. Nonché rapidissimo: appena sette secondi per segnare il primo gol della sua nazionale. Reazione della Francia con Marcus Thuram, che poco dopo il quarto d’ora ha una palla buona ma calcia alto. A inizio ripresa l’altro giocatore dell’Inter in campo, Benjamin Pavard, non riesce a evitare il secondo centro della Germania. Al 49′ Jamal Musiala scappa via a sinistra, dal fondo tocca dietro con il portiere fuori causa e Kai Havertz segna facilmente con Pavard che cerca inutilmente di salvare sulla linea. Nel finale rischio autogol, ma la doppia deviazione di Maximilian Mittelstadt e Antonio Rudiger finisce sulla traversa. Per quanto riguarda l’Inter proprio Pavard gioca per tutti i novanta minuti, da centrale difensivo, mentre Thuram al 61′ lascia il posto a Olivier Giroud del Milan. La Francia tornerà in campo martedì per un’altra amichevole, alle 21 al Vélodrome di Marsiglia contro il Cile di Alexis Sanchez.