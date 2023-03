Zenga: «Roma dentro la lotta per la Champions League se…»

In campionato l’Inter è seconda, ma a distanza ridotta ci sono diverse squadre, tra cui la Roma di Josè Mourinho. Walter Zenga ha trattato su Sky Sport dei giallorossi in ottica Champions League.

UOMO IN PIÙ – Per l’Inter la qualificazione in Champions League non sarà semplice da raggiungere. Tante squadre sono in lotta, Walter Zenga ha parlato così su Sky Sport della compagine di José Mourinho: «La Roma è assolutamente dentro la lotta per la Champions League, soprattutto se riuscirà ad avere la continuità dell’intensità nelle partite. Giocare a grandi livelli, in grandi competizioni, ti toglie sì energie e tempo, ti alleni meno, ma ti dà tanto a livello di emozioni. Questa sera lo stadio era sold-out, impressionante. In un momento in cui la squadra è calata il pubblico l’ha aiutata ed è venuto fuori il secondo gol di Kumbulla».