Zenga: «Inter e Milan? Per il derby fanno gara a chi frena di più!»

Inter e Milan, coi rossoneri in casa da calendario, si sfideranno martedì alle 21 nella semifinale d’andata di Coppa Italia. In vista del nuovo derby, il terzo stagionale, Zenga valuta come arrivano le due milanesi. Queste le sue parole da Sky Calcio Show – L’Originale.

STRACITTADINA NON AL 100% – Due giorni al derby di Coppa Italiama i risultati in Serie A non sono quelli ottimali. Walter Zenga analizza l’avvicinamento delle due squadre: «Direi che nelle ultime due partite hanno fatto a gara a chi frena di più. Il Milan 2-2 a Salerno e l’Inter perde 0-2 col Sassuolo, poi il Milan fa 1-1 con l’Udinese e l’Inter 0-0 col Genoa».