Zanetti: “Inter un qualcosa di speciale. Siamo nulla senza i nostri tifosi”

L’Inter, nella giornata di oggi, ha siglato una partnership con Electronic Arts, casa sviluppatrice del simulatore calcistico FIFA (qui i dettagli). A celebrare il nuovo accordo è arrivato un video, con Javier Zanetti che parla a proposito della squadra nerazzurra

SPECIALE – Queste le parole di Javier Zanetti: «Quando giochi per l’Inter ti leghi a qualcosa di speciale. Una storia unica vive in questa città, sei parte di una famiglia più grande del calcio. Abbiamo aperto le nostre porte a tutte le nazioni e siamo diventati fratelli del mondo. Ai più grandi noi offriamo il nostro palcoscenico, loro ci ripagano. Sono stato il capitano di una squadra che mi ha reso orgoglioso di giocare al calcio. Abbiamo vinto tutto, ma non siamo nulla senza i nostri tifosi. Loro sono ciò che ci tiene uniti, un amore profondo per la nostra città ed il nostro club che mi ha reso fiero di indossare questa maglia. Siamo l’Inter, insieme siamo più forti, insieme siamo uniti nella vittoria».

