Zanetti alla Fundación River: «Dare ai bambini bisognosi futuro migliore»

Javier Zanetti si è sempre distinto per il suo impegno nel sociale. Il vice-presidente dell’Inter è intervenuto da remoto al primo convegno della Fundación River

OPPORTUNITA’ – Queste le parole di Zanetti: «Essere un giocatore mi ha dato un’opportunità importante, ma non ho mai dimenticato il mio Paese. Ecco perché ci siamo riuniti con la mia famiglia e abbiamo creato la fondazione, per dare ai bambini bisognosi un futuro migliore. Molte delle somme di denaro che si muovono nell’ambito di questo sport potrebbero andare a fondazioni sociali. Vi posso assicurare che abbracciare un ragazzo, fargli una doccia calda o semplicemente stargli accanto; puoi dare loro la possibilità di avere un futuro molto migliore. Il giorno in cui abbiamo aperto le porte della fondazione, abbiamo mostrato le strutture ai ragazzi. Quando siamo arrivati ​​alle docce abbiamo aperto i rubinetti, ha cominciato a uscire acqua calda e i bambini non volevano entrare, avevano paura. Ne ho abbracciato uno e sono andato sott’acqua con lui. Dopo non volle più andarsene perché non sapeva cosa volesse dire avere l’acqua calda».

