Vanni: “Sassuolo-Inter, tre situazioni da vedere domani. C’è da dimostrare”

Condividi questo articolo

Franco Vanni

Franco Vanni, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24 per presentare Sassuolo-Inter. A poco meno di ventiquattro ore dalla partita di domani a Reggio Emilia ha individuato tre situazioni da valutare dopo il KO col Real Madrid.

RISCATTO OBBLIGATORIO – Franco Vanni volta pagina dopo il Real Madrid e va su Sassuolo-Inter: «Io, guardando avanti quindi a domani, direi che è un momento importantissimo. L’Inter si sta vedendo sfuggire dalle mani il percorso Champions League, anche se resta ancora l’aritmetica, invece nulla è deciso dal campionato: è a cinque punti dalla vetta. Col Sassuolo deve vincere, un pareggio non servirebbe a rasserenare il clima visti i tanti inciampi. In campionato ha vinto quattro partite, ma contro squadre dalla quattordicesima posizione in giù: Fiorentina, Benevento, Genoa e Torino. Diciamo che domani l’Inter deve, contro il Sassuolo, dimostrare che sa vincere anche contro squadre in forma. Il momento è importantissimo».

GIOCATORI DA RISOLLEVARE – Per Vanni domani, in Sassuolo-Inter, un giocatore in particolare vorrà riscattarsi dall’ultima prova: «Romelu Lukaku. È raro che succeda per due partite di fila. Contro il Real Madrid era in grandissima difficoltà, come tutti i suoi compagni, io penso che contro il Sassuolo voglia tornare a essere se stesso. Bisogna vedere se e come agiranno quelli che hanno fatto meno bene in generale nel periodo. Per dire: se Arturo Vidal troverà spazio e riuscirà a esprimersi o si confermerà in uno stato di forma pessimo. Poi molto conta nella difesa: l’Inter ha avuto le maggiori difficoltà nell’assetto difensivo, nel modo in cui la squadra affronta la fase difensiva. Ci sono queste tre situazioni da vedere domani: se Lukaku riesce a riprendersi l’Inter, se chi ha fatto male riuscirà a fare bene e l’assetto difensivo. Certo, il Sassuolo senza Francesco Caputo fa meno paura».