Vanni: «Inzaghi, grande segnale al gruppo Inter! Timore asterischi»

Franco Vanni presente dagli studi di DAZN ha analizzato il momento dell’Inter, che si prepara all’importane sfida contro la Juventus.

GRAN SEGNALE – Franco Vanni ha parlato così nella settimana che porta alla sfida tra le due prime della classe: «L’Inter nel giro di pochi giorni ha battuto il Napoli, la Lazio e la Fiorentina. Ieri è stata durissima per l’Inter, però ha vinto. È in uno stato di forma straordinario. Un segnale è che Inzaghi ha dato due giorni liberi alla squadra. Non è detto che questo sia un bene, ma è in un momento di fiducia strepitoso. Inzaghi teme molto gli asterischi: era già successo sin dai tempi della Lazio. Il fatto di essere a un punto dalla Juventus senza guardare in prospettiva, può aiutare. Non è detto che questo basti perché la Juventus è veramente forte».