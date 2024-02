Bucchioni: «Calhanoglu ha più qualità di Brozovic! Giusta una cosa»

Calhanoglu ha conquistato completamente la scena in Inter-Juventus grazie ad una prestazione esaltante con spunti di altissima qualità e un gol clamoroso sfiorato. Bucchioni, attraverso un paragone con Brozocvic, spiega perché è diventato così importante per i nerazzurri: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

QUALITÀ SUPERIORE – Hakan Calhanoglu è diverso da Marcelo Brozovic, ma secondo Enzo Bucchioni è anche più forte: «Meglio Calhanoglu adesso perché ha più qualità. Il turco mette quella qualità che Brozovic non ha mai avuto. Ottimo giocatore il croato ma tecnico non lo è mai stato. Calhanoglu esaltato dal gioco come Lobotka nel Napoli di Spalletti? Non sono d’accordo, lo slovacco era ai margini del Napoli, è stato esaltato dal gioco di Spalletti e soprattutto succede quando funziona tutto. Calhanoglu non mi sembra possa rientrare in questa tipologia di giocatore, sono tanti anni che gioca a buon livello. Ovvio che quest’anno un giocatore da 6,5 va costantemente sull’8 in questa Inter, che è cresciuta nel gioco».

TOP IN EUROPA – Prosegue Bucchioni: «Calhanoglu anche ai tempi del Milan era un buon giocatore, mancava forse di continuità. All’Inter è diventato un punto di riferimento fisso, secondo me può fare benissimo anche nei momenti di difficoltà. Quando è mancato, tipo a Firenze, si è visto. Bisogna anche fotografare il momento: quando diciamo che attualmente è uno dei migliori centrocampisti in Europa non sbagliamo».