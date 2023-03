Trevisani: «Benfica, Inter deve sfruttare una situazione a Lisbona»

Riccardo Trevisani ha parlato dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter e di una situazione relativa alla squadra portoghese.

SITUAZIONE – Queste le parole da parte di Riccardo Trevisani nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla doppia sfida tra Benfica e Inter nei quarti di finale di Champions League. «Il Benfica è una squadra costruita molto bene. C’è un grande lavoro dietro. Una squadra che ha praticamente vinto il campionato, che sta bene economicamente, che vende pezzi a 100 milioni e che ogni anno ne ritrova di forti. Però, secondo me, l’assenza di Otamendi pesa molto, cioè l’Inter all’andata deve andare a Lisbona, non dico vincere ma quantomeno non perdere la partita perché comunque l’assenza di Otamendi fa giocare meno bene anche Antonio Silva. Potrebbe giocare Morato vicino ad Antonio Silva, sarebbero due ragazzi di 19 anni in campo. Comunque una situazione che l’Inter deve sfruttare già nella partita di Lisbona, secondo me. La partita di Lisbona è molto molto importante».