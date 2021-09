Thiago Motta: «Contro Inter, Juventus e Milan no motivazioni extra»

Thiago Motta – ex giocatore del Triplete nerazzurro e attuale allenatore dello Spezia – ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. Sottolineando l’importanza di certe partite, come quella contro l’Inter.

PARTITE IMPORTANTI – Thiago Motta ha parlato – da allenatore dello Spezia – dell’importanza della sfida contro la Juventus. Paragonandola a quelle contro Inter o Milan: «Giocare contro la Juventus, così come contro l’Inter e il Milan in casa non ha bisogno di particolari motivazioni. Vorrebbero tutti giocare partite del genere. Non vedo perché preparare la gara in modo particolare, noi saremo motivatissimi. Non c’è molto altro da dire».