Sanchez, impegni Inter tanti e ravvicinati: Inzaghi concede minuti in più?

Sanchez è tornato a calpestare il prato verde nel match con il Bologna, subentrando a Lautaro Martinez nel secondo tempo. Il cileno è tra i convocati per Fiorentina-Inter, ma anche in questo caso la partenza dal 1′ è da escludere (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi) nonostante l’assenza di Correa

PERCORSO – Alexis Sanchez sta piano piano mettendo minuti nelle gambe dopo lo stop subito a inizio campionato. Il cileno era in panchina sia contro il Real Madrid in Champions League sia in campionato con la Sampdoria, ma solo nel secondo tempo di Inter-Bologna Simone Inzaghi gli ha concesso poco più di venti minuti di gioco. Per la sfida con la Fiorentina il tecnico nerazzurro ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez mentre Joaquin Correa non sarà nemmeno in panchina.

OBIETTIVO – L’obiettivo dell’Inter è quello di recuperare Sanchez che l’anno scorso, soprattutto nella parte finale del campionato, si è spesso dimostrato un’arma preziosa. È chiaro che ancora i 90 minuti nelle gambe non possono esserci ma gli impegni sono tanti e ravvicinati: dopo il Bologna, infatti, i nerazzurri sfideranno sabato l’Atalanta e martedì 28 settembre lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Certamente Inzaghi vorrà dare un po’ di respiro sia a Lautaro che a Dzeko e qualche minuto in più sarà necessariamente concesso anche al cileno, magari già a partire da stasera.