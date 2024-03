Stankovic: «Inter Campione o Sampdoria in Serie A? Difficile…»

Filip Stankovic, protagonista con la Sampdoria in Serie B, in un’intervista su Sky Sport ha parlato della sua stagione in blucerchiato in prestito dall’Inter.

OBIETTIVI STAGIONALI – Filip Stankovic viene messo in difficoltà dal collega giornalista, con una domanda legata agli obiettivi stagionali suoi e dell’Inter: «Scudetto nerazzurro o Sampdoria in Serie A? Non lo so, preferisco non rispondere a questa domanda. Personalmente vorrei l’Inter campione d’Italia e la Samp in Serie A. Pirlo non è stato un ostacolo, anzi. Mi ha dato consigli e lui dà sempre il 101% e i tifosi apprezzano queste cose».