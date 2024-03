Galante: «Sanchez è amato, sta dimostrando il suo valore»

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato ad ADN Deportes, nota radio cilena. Tra i tanti temi toccati anche l’attuale situazione di Alexis Sanchez, leader della Roja e attaccante all’Inter.

FORTE – Fabio Galante, ex giocatore dell‘Inter, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ad ADN Deportes. L’ex nerazzurro si è fermato a parlare di Alexis Sanchez che nella sua seconda avventura all’Inter non ha trovato tanto spazio. Queste le sue parole: «Sanchez è sempre un giocatore importante, lo ha dimostrato nella prima fase e nella seconda al rientro. È un giocatore che quando entra è sempre al 100% ed è molto amato da tutti i suoi compagni. Sono giocatori molto importanti che tutti gli allenatori vorrebbero avere».

DIFFICILE – Galante, poi, ha dato il suo parere sul reparto offensivo dell’Inter: «Alexis Sanchez è in una squadra composta da tanti campioni. Non è facile perché ci sono Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Marko Arnautović, sono tutti grandi calciatori. Secondo me sta dimostrando il suo valore. Forse sta giocando un po’ meno degli altri, ma quando gioca si vede la sua presenza e le sue qualità. Per l’esperienza che ha e per le partite giocate con il Cile, potrebbe benissimo essere il capitano della Nazionale».