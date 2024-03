Sorrentino: «Conosco Acerbi, cose di campo! Social un problema»

L’ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto a TMW Radio, dove ha fatto prima il punto su Yann Sommer, poi sulla questione Francesco Acerbi, con cui aveva giocato insieme al Chievo.

DOPPIA QUESTIONE – Questo il pensiero di Stefano Sorrentino su Sommer e sull’ex compagno Francesco Acerbi: «Sommer sta dimostrando di essere un portiere di grande livello. Conosco Acerbi, ci ho giocato insieme al Chievo. In campo spesso vengono dette di tutti i colori, giusto che rimangano lì le cose. Mi era piaciuto come l’avevano risolta ma ora si va su altri ambiti che non mi piacciono. Ok il rispetto, però io quando giocavo al Palermo venivo sempre apostrofato come un terrone. E su questo termine non vedo la stessa campagna. C’è un labiale sulle sue parole? Sono gravissime, e nel caso va punito. Ma se non c’è, allora… Ogni tanto si dovrebbe stare zitti. Purtroppo grandi problematiche le creano i social».