Inter tra Suning e Oaktree: perché il piano Zhang dà (più) garanzie

Gli intrecci economico-sportivi che legano Suning e Oaktree non possono lasciare l’Inter sullo sfondo, perché l’argomento principale è il futuro della società nerazzurra. Un futuro che potrebbe anche non prevedere Zhang come presidente ma non per questo bisogna ignorare il piano dell’attuale numero uno. Un piano che potrebbe andare avanti con un’altra proprietà?

MURO OAKTREE – A due mesi dal giorno X le novità non sono positive per i piani aziendali nerazzurri. Il 20 maggio 2024 si avvicina e Suning Holdings Group non ha ancora trovato una soluzione al problema. Perché, una volta ignorata l’ipotesi cessione delle quote, la strada è tracciata. E se il fondo Oaktree Capital Management non è convinto della prima proposta, ovvero il rifinanziamento del prestito con scadenza triennale, la strada diventa un vicolo cieco. Il rifinanziamento, o meglio, il rientro dal prestito stesso attraverso il pagamento di ulteriori interessi ma fissando una scadenza più distante rispetto a quella attuale, è ancora possibile. Difficile ma possibile. L’idea del Presidente Steven Zhang per tenersi l’Inter è quella di posticipare il saldo di un altro paio di anni. Possibilmente tre. Anche a costo di dover pagare molto più del previsto. Tradotto in termini più semplici: Zhang è convinto che, continuando con la strategia attuata nell’ultimo triennio, l’Inter non ridurrà solo la forbice tra costi e ricavi con l’obiettivo virtuoso della sostenibilità (“auto-finanziamento”) ma inizierà a produrre utili a tal punto da archiviare il debito storico. Una strategia ambiziosa ma anche rischiosa, che al momento non trova consensi in casa Oaktree. Ma cosa potrebbe succedere all’Inter dopo il prossimo 20 maggio? In caso di mancato accordo tra Suning e Oaktree la conseguenza è scontata, ovvero il pieno controllo della società nerazzurra da parte del fondo statunitense. Ma Zhang non molla…

Inter in fuga da Zhang? Suning e Oaktree trattano ma con idee al momento “distanti”

DOPPIO SCENARIO – Il famoso trivio in cui si trova(va) Zhang, in caso di muro da parte di Oaktree, rischia di diventare non un bivio ma una vera trappola. La via di uscita per Suning esiste ma è ovviamente una questione di cifre. Perché rimetterci qualche milione se c’è la possibilità di guadagnarne ancora un po’ nei prossimi anni? Zhang porterà avanti la sua tesi, provando a dimostrare solo i pro del suo piano. Una tesi “tradita” dalla Champions League già sfumata (la Finale di Londra sarebbe stata dopo il 20 maggio…) e che verterà non solo sullo Scudetto della seconda stella in Serie A ma anche sulla Coppa del Mondo per Club prevista nel 2025. E ancora, il fu “Nuovo Stadio Milano” di proprietà Inter per generare ancora più introiti. Nuovi sponsor paganti, a partire dal probabile main Betsson Sport ma non solo. E perché no, citare il valore degli asset in rosa, che possono ancora generare plusvalenza in sede di calciomercato estivo… Insomma, Zhang metterebbe la firma su un altro progetto a breve termine per convincere Oaktree a “riscadenziare” il debito e ha tre carte da giocarsi. Il progetto sportivo ancora in mano a Beppe Marotta, quello tecnico affidato a Simone Inzaghi e il rinnovo di Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere dell’Inter. In altri termini, il concetto di “continuità” potrebbe far cedere Oaktree? Così eviterebbe scossoni societari, che rischierebbero di svalutare l’asset Inter prima di rivenderlo a un altro fondo. O a qualsiasi altra azienda interessata. Già: dopo il 20 maggio 2024 potrebbe esserci un’Inter non più in mano a Suning, è vero. Ma il piano di Zhang è ancora quello che dà più garanzie, perché affidato a Marotta&Co. (e Oaktree lo sa bene…).