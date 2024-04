Serafini: «Derby Milan-Inter? Problema non di rivalità cittadina»

Lunedì prossimo il derby Milan-Inter sarà la prima occasione per chiudere il discorso tricolore. Serafini, ospite di Sportitalia Mercato, è dell’idea che non sia la rivalità cittadina a emergere proprio per quella partita.

LA QUESTIONE – Luca Serafini sul derby Milan-Inter del 22 aprile: «Il problema del derby non è di rivalità cittadina. È un problema che il Milan arriva da cinque derby persi nel 2023 senza mezzo rimpianto. In queste cinque partite tre valevano i trofei, una di Supercoppa Italiana e due di Champions League, quindi il milanista non può pensare di perdere sei derby di fila. Per di più consegnando lo scudetto all’Inter».

GUIDA TECNICA – Milan-Inter può essere decisiva per Stefano Pioli. Ma Serafini vede altro: «Sul ciclo io non ho mai capito perché nel calcio l’allenatore non possa restare dieci o quindici anni. A mio avviso dovrebbe dipendere, come prima cosa, a essere confermato dalla società: la squadra sta con lui, i problemi sono altri. È stata la stagione del Milan a condurre a questi cinque giorni la chiave di tutto. Se tu non perdi la partita con la Roma e vinci col Sassuolo, contando tutto quello che hai lasciato per strada in stagione, ci sono altre cose che contano. Vorrei poi conoscere l’alternativa: se è Julen Lopetegui mi tengo Pioli vent’anni».