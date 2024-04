VIDEO – Fiorentina-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Genoa, posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

ANCORA LENTI – Fiorentina-Genoa 1-1 nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Il 2024 della Fiorentina continua a essere più ombre che luci. Il Genoa non ha molto da chiedere al campionato, ma a metà primo tempo va due volte vicino al gol di testa con Caleb Ekuban. Poi al 25′ segnerebbe Andrea Belotti, ma è in fuorigioco sull’assist e il VAR annulla. Un folle retropassaggio di Lucas Martinez Quarta manda in porta Junior Messias, Pietro Terracciano lo ipnotizza ma subentra Ekuban falciato da Fabiano Parisi: rigore evidente. Glaciale dal dischetto Albert Gudmundsson, 0-1 al 42′. Reazione della Fiorentina al 54′, con bel cross di Giacomo Bonaventura e colpo di testa sul secondo palo di Jonathan Ikoné. Poi altro rigore per il Genoa, per presunta scorrettezza di Michael Kayode su Mateo Retegui, ma l’arbitro al VAR inverte la decisione vedendo un fallo in attacco. Ma nell’altra area, nel finale, sorvola su un plateale fallo di mano e qui il VAR non interviene.

FIORENTINA-GENOA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Fiorentina-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.