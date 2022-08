Satriano, 44′ in campo nell’eroica resistenza dell’Empoli con la Fiorentina

Entrato al minuto 67 della gara tra Empoli e Fiorentina, Martin Satriano è rimasto in campo al termine del corposo recupero concesso dal direttore di gara. Resistenza stoica quella dei padroni di casa (0-0 il risultato finale), rimasti in 9 contro 11.

SUBENTRATO – Nonostante non sia finito nel tabellino dei marcatori, Martin Satriano è stato tra i protagonisti della grande resistenza dell’Empoli in casa contro la Fiorentina. Entrato al 67′, con i suoi già in 10 contro 11, l’attaccante di proprietà dell’Inter è rimasto in campo fino al termine del corposo recupero concesso dal direttore di gara, con il triplice fischio finale arrivato al minuto 101. 0-0 il risultato finale, con i padroni di casa in grado di resistere ai numerosi assalti dei viola specialmente nel finale, quando l’infortunio di Cambiaghi a cambi ultimati ha costretto la squadra di Zanetti a giocare in 9 contro 11.