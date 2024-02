San Siro, summit a tre già finito: Inter, Milan e Sala sul tema!

Già finito il summit al Comune di Milano tra Inter, Milan e Sindaco Beppe Sala. Ovviamente sul piatto il tema dello stadio San Siro.

SUMMIT GIÀ FINITO − L’Inter in mattinata ha incontrato Milan e Sindaco Sala al Comune in merito alla questione stadio San Siro. Tema molto caldo, anche dopo l’ingresso in scena dell’azienda Webuild, come eventuale partnership per la ristrutturazione. Meeting durato circa mezz’ora, la situazione rimane comunque in evoluzione.