Darmian: «Seconda stella? Sarebbe storia. Inzaghi, due pregi. Lautaro Martinez tosto! »

Dopo la prima parte dell’intervista in cui ha parlato della sua carriera, Darmian si è focalizzato sugli obiettivi dell’Inter e di carriera.

L’ARRIVO − Così Darmian sull’arrivo all’Inter: «Essere troppo buoni viene vista come negativo, ma non è così. Non catturo l’occhio per giocate o cose così, ma cerco sempre di dare il massimo. Non faccio giocate appariscenti, ma nell’arco di una partita siamo chiamati a fare tante scelte. Ottobre 2021? Ci siamo sentiti con mister Conte prima del mio approdo a Milano per parlare del ruolo. Poi a ottobre sono arrivato dopo la terza giornata. Ho avuto modo di lavorare perché c’era la sosta. Sogno diventato realtà al primo giorno quando sono entrato ad Appiano. Emozionante la firma sul contratto, iniziava nuovo capitolo e nuova esperienza. Ho cercato sempre di viverla serenamente e mettermi a disposizione dei compagni».

IMPORTANTE − Darmian si esprime in questo modo su Conte e Nazionale: «Conte importante per me, mi ha permesso di vincere. Vinto lo scudetto con lui, posso solo che ringraziare. Euro 2016? Nessuno si ricorda del migliore sbagliato, meglio. Ma capita di sbagliare ai rigori, siamo usciti, ma è stato un percorso importante».

CRESCITA − Sempre Darmian sul suo percorso in questi 3 anni: «Ho sempre cercato di rimanere me stesso, consapevole delle mie qualità e del mio valore. Ho sempre cercato di lavorare tanto e di mettermi a disposizione della squadra e dei miei compagni, per dare il contributo e raggiungere gli obiettivi stagionali. Interismo è passione, essere parte di una famiglia e dare tutto per la causa. Episodio scudetto? L’inizio della stagione pur quando fosse positivo era comunque fatto di alti e bassi. Qualche non risultato, ma la svolta è stata dalla gara di Sassuolo dove vincemmo 3-0. Durante la settimana c’era stata una riunione, dove ci siamo detti di ‘essere noi per vincere’. Poi da lì la scalata, nonostante l’uscita prematura dal girone di Champions League. In quella riunione parlammo tutti e si deduceva la voglia e lo spirito di fare qualcosa di importante. Vincere lo scudetto con l’Inter è speciale, mai scontato vincere. C’è sempre lavoro e sacrificio, noi lo abbiamo sempre fatto».

MISCELA − Darmian su Hakimi e cambiamenti: «Lavoro e sacrificio anche oggi, ma anche oltre. Siamo un grande gruppo, penso che traspare nei momenti di difficoltà. C’è la voglia di sacrificarci. Hakimi? Mai piacevole quando vanno via giocatori importanti, ma brava società, noi e mister a non far sentire determinate mancanze. Percorso iniziato con Antonio e che sta continuando con Inzaghi».

INZAGHI E CONSAPEVOLEZZA − Darmian sul mister e sulla squadra: «Persona piacevole oltre ad essere un grande allenatore, lo sta dimostrando. Nel momento giusto riesce a darti tranquillità e serenità, così si lavora meglio e si vince. Lo scorso anno in campionato abbiamo avuto alti e bassi, ma sapevamo di essere forti e dovevamo dimostrarlo. Siamo stati sempre uniti e i nostri valori sono usciti raggiungendo anche la finale di Champions. Meritato di vincere? Sì, ma è il calcio. Eravamo convinti della nostra forza, anche se all’esterno si poteva pensare che fossimo nettamente sfavoriti. Poi il campo ha parlato. E’ stata una sconfitta che ha fatto male, perché eri lì ad accarezzare un sogno. Ma le sconfitte ti possono far bene. L’ho rivista tante volte quella finale, più la guardi hai la consapevolezza che abbiamo fatto una grande partita».

CAPITANO − Darmian sulla fascia: «Qualcosa di veramente piacevole, mi ha reso orgoglioso di tutti i sacrifici e gli sforzi fatti da bambino. Capitano perfetto? Lauti ad oggi è un capitano giusto, tosto. Zanetti è stato il capitano! Ti cito loro due. Lauti giusto e tosto? Si è preso questa responsabilità della maniera giusta, calatosi perfetto nel ruolo. In campo sta dimostrando il suo valore».

OBIETTIVO − Darmian sullo scudetto: «Seconda stella? Vincere non è mai scontato. Qualora dovessimo raggiungerlo sarebbe ancora più emozionante perché sarebbe quello della seconda stella. Ne parliamo poco per ora, guardiamo al presente e alle partite vicine. Importante prima del Milan? Non pensiamo a questa cosa, pensiamo a noi stessi. Pensiamo a raggiungere gli obiettivi, hai sempre responsabilità e sforzo quando indossi una maglia del genere. Hai voglia di raggiungere il massimo, la storia dell’Inter lo richiede. Per essere ricordati serve vincere e vincere quello della seconda stella sarebbe qualcosa di straordinario».

MOMENTI − Darmian conclude con i momenti più belli e sul suo futuro: «Tre difficile metterli, sono tanti: dico il gol che ci ha permesso di avvicinarci allo scudetto, la firma, il percorso per arrivare in finale di Champions. Sono tanti momenti, mi auguro che siano altrettanti nei prossimi. Silenzi miei? Osservo e cerco di fare le mie riflessioni. Mi piace essere pacato e normale in questo mondo, che ad oggi sembra fare un po’ più notizia dall’altra parte. Valore aggiunto essere se stessi in ogni contesto e momento. Addio dal calcio? Spero di continuare per altri anni a vestire questa maglia, seconda famiglia per me. Anche se un giorno arriverà anche per me il momento di smettere, non ho ancora pensato al mio futuro post calcio. Mi piacerebbe rimanere all’interno di questo mondo, ma non chiedermi di fare l’allenatore. Sarebbe bello finire la carriera qui, è un sogno».