Sala: “Milano, prendiamoci cura dei cittadini: piÃ¹ mascherine e tamponi”

Sala: “Milano, prendiamoci cura dei cittadini: più mascherine e tamponi”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, attraverso un video pubblicato nel suo profilo Facebook, ha parlato dei controlli e dei cittadini milanesi, facendo riferimento alle mascherine e ai tamponi.

CONTROLLI A MILANO – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parla dei controlli avvenuti nei giorni di Pasqua e pasquetta: «Più nel 95% delle persone fermate in questi giorni a Milano sono in regola. Mi dissocio da questa retorica del “milanese indisciplinato” che si fa gli affari suoi, non è così. Se qualcuno pensa che c’è troppa gente in giro deve fare una cosa molto semplice: faccia una nuova ordinanza. Pensiamo a prenderci cura dei cittadini: che ci diano le mascherine, più tamponi, test sierologici».