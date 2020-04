De Martino (Lazio): “Pronti a riprendere gli allenamenti! Siamo in attesa”

Condividi questo articolo

Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Lazio Style Radio ha detto la sua riguardo la possibile ripresa del campionato, ma prima ancora degli allenamenti. Di seguito le sue parole riportate direttamente dal sito ufficiale del club biancoceleste.

RIPRESA ALLENAMENTI – Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, dice la sua riguardo la situazione in casa biancoceleste: «Si discute da settimane della possibile ripresa dell’attività sportiva. Non c’è ancora una soluzione definitiva e ci auguriamo possa arrivare per l’interesse dell’intero sistema. Ci sono ancora contagi e decessi in Italia: la situazione è ancora difficile, ma i numeri continuano a calare. A breve avremo indicazioni definitive in merito all’attività sportiva: si è parlato di un possibile screening dei tesserati a fine aprile con la conseguente riapertura dei centri sportivi, di una ripartenza a giugno del campionato, ma tutto passerà per il Governo. Mi auguro che verrà diramato un protocollo uguale per tutte le società, noi siamo in attesa di ripartire. La Lazio è pronta a riprendere gli allenamenti in vista, ci auguriamo, della ripresa del campionato: il sistema calcio non potrebbe sostenere un’interruzione della stagione. Stiamo vivendo un incubo incredibile, speriamo di continuare a leggere dati confortanti di giorno in giorno».