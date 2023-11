Sala: «Inter a Rozzano? Illusorio! Errore lo stadio fuori da Milano»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare della questione stadio nella città. Reputa impensabile una struttura fuori da Milano per Inter e Milan, ecco il motivo.

STADIO – Giuseppe Sala chiude completamente alle possibilità di Inter e Milan: «Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, non commento. Inter e Milan possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Uno stadio non a Milano è ingestibile, non so quanti vigili ha Rozzano. Come fa a schierare 100 vigili quando c’è la partita? Qui è illusorio, si stanno raccontando frottole. Una è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare, quindi credo sia un errore di Inter e Milan. Dal loro punto di vista possono recriminare sul vincolo, sulle lentezze, non siamo riusciti a dargli una risposta in tempi brevi. La partita non è ancora finita. Anche sullo stadio del Milan ci sono problemi: 70000 persone non possono fare 1.5 km dalla fermata metro, i parcheggi non puoi farli lì. In Consiglio Comunale stiamo portando avanti una mozione per convincere le squadre a rimanere a Milano. Io invito Inter e Milan a ripensarci ancora, però credo che dobbiamo fare meglio la nostra parte».