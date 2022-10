Roma, sorriso amaro: vince col Lecce ma perde Dybala. Joya in lacrime

La Roma vince contro il Lecce 2-1 ottenendo la seconda vittoria consecutiva dopo quella a Milano con l’Inter. Giallorossi a quota 19 punti. Dybala segna ed esce

RISCATTO − Dopo il KO in Europa League col Betis Siviglia, la Roma rialza subito la testa battendo di misura il Lecce all’Olimpico. I giallorossi partono subito forte tant’è che dopo sei minuti passano in vantaggio con Chris Smalling. Inglese al secondo gol consecutivo in campionato dopo quello decisivo a Milano contro l’Inter. Il Lecce si complica la vita al 22′ con Hjulmand che riceve un cartellino rosso diretto per fallo ai danni di Belotti. Salentini in 10. Nonostante l’uomo in più la Roma non riesce a creare più di tanto facendosi addirittura pareggiare al 39′ dal brasiliano Strefezza che si avventa su un pallone per trafiggere Rui Patricio. Nella ripresa, la Roma parte forte come nel primo tempo e dopo 4′ passa di nuovo in vantaggio con un rigore di Paulo Dybala. Sfortunato però l’argentino che esce in lacrime per un problema muscolare. I giallorossi riescono a gestire bene il risultato sfiorando il 3-1 prima con Zalewski e poi con Abraham, brava la difesa salentina a dire di no. Il match termina dopo 5′ sul 2-1 Roma.