Ricci: «Inter squadra molto forte ma potremmo dargli del filo da torcere»

Samuele Ricci, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato della prossima sfida di campionato tra Torino e Inter, in programma domenica sera. Il centrocampista convinto sulla prestazione della squadra di Ivan Juric

PER I TIFOSI − Dopo Berisha (vedi dichiarazioni) e Juric (clicca QUI), le parole anche di Ricci in vista dell’Inter: «Anche i tifosi meritano tanto. Vogliamo fare il passo in più per loro. Nelle partite che si sono giocate in casa c’è stato sempre un grandissimo tifo e per questo sono rimasto molto colpito dall’ambiente in generale, sia dentro che fuori dal campo. Domenica non sarà facile. Sappiamo che l’Inter è una squadra molto forte ma sicuramente potremmo dargli del filo da torcere e fare del nostro meglio».