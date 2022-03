Csiszar: «Inter, felice per il rinnovo. Campionato competitivo? Mi piace!»

Henrietta Csiszar ha rinnovato con l’Inter femminile (vedi articolo). La giocatrice nerazzurra ha parlato ai microfoni di Inter Tv spiegando la sua felicità per l’annuncio. Qualche battuta sul livello del campionato

FELICE − Csiszar molto soddisfatta per il rinnovo del contratto: «Sono molto felice e grata di far parte di questa grandissima società. Mi rende ovviamente felice e mi trovo molto bene in Italia. Sono felice di rimanere qui altri due anni e sento la fiducia di tutti e questo è molto importante».

AIUTO E COMPETITIVITÀ − Le parole di Csiszar sul supporto alle proprie compagne più giovane e sul livello del campionato: «Ci sono tante calciatrici giovani e di talento a volte le dobbiamo indicare verso la strada giusta. Io ci sto provando sia dentro che fuori del campo. Mi piace molto aiutarle. Non mi aspettavo un campionato così competitivo, mi piace tantissimo. Voglio dare il massimo per completare al meglio questa stagione. Grazie ai tifosi dell’Inter per il supporto sia in casa che in trasferta».