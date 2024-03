Ravezzani: «Acerbi, una conferma scontata. Un inciso»

Dopo le sue parole al Corriere della Sera, Francesco Acerbi ha fatto ancora discutere. Come dimostra l’ennesimo commento di Fabio Ravezzani sulla vicenda, che su Twitter conferma un elemento.

CONFERMA – Francesco Acerbi ha difeso le sue ragioni in un’intervista, sottolineando ancora una volta la sua lontanananza dal razzismo. Parole che ha commentato così anche Fabio Ravezzani: “Libero insulto in libera partita. Per inciso anche insultare l’etnia serba è razzismo. Evidentemente lui non ha strumenti per distinguere adeguatamente. Chi ha fatto l’intervista sì, però. E un’obiezione andava mossa. Resta la conferma (scontata) che Acerbi non è razzista“.