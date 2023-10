Ravanelli: «Thuram non sta facendo rimpiangere Lukaku! L’Inter…»

A parlare di Thuram, Ravanelli. L’ex attaccante non ha dubbi sul centravanti dell’Inter, che ha avuto un impatto devastante in campionato.

GRANDE GIOCATORE − Fabrizio Ravanelli, ospite negli studi di Pressing su Italia Uno, si è espresso su Thuram: «Giocatore che ha ampi margini di crescita, impatto incredibile nel campionato italiano. Ha tecnica, ha gol, qualità. Non sta facendo rimpiangere Lukaku perché è un giocatore importante. Thuram è arrivato all’Inter con entusiasmo, si è ritrovato a giocare in una squadra che gioca a memoria. Già in Germania si vedeva che era un giocatore di potenza fisica, ma messo in una squadra e in un club come l’Inter con quei tifosi ha avuto un exploit incredibile. Difetto? Forse la continuità, ma all’Inter è migliorato tantissimo».