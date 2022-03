Prima Pagina IN Edicola: Torino-Inter lascia strascichi. C’è l’audio del VAR

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Arbitri, la stangata. Lungo stop per Guida e Massa: la svista e l’errata informazione dal VAR. Il clamoroso rigore negato al Torino con l’Inter avrà strascichi pesanti. I due fischietti resteranno fuori fino a fine aprile. La comunicazione dalla sala video: «Palla e poi piede». Rocchi furioso. Scudetto per quattro a bassa quota. La corsa delle big al titolo. Potrebbero bastare 83 punti! Milan e Inter avvertono la pressione, Napoli a corrente alternata, la Juventus c’è ma non convince.

TUTTOSPORT

«Anche un bimbo di due anni vedeva il rigore». Duro commento di Casarin sull’operato di Guida e Massa. Rocchi furioso: stop ai due arbitri, più lunga la sospensione per l’addetto al VAR. Anche il Milan ha un dossier sui direttori di gara.