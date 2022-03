Pellegatti: «Liverpool-Inter? Ti asciuga! Del tutto diversa dal campionato»

Pellegatti è sicuro che a Torino l’Inter abbia pagato le scorie della partita di Liverpool. In collegamento con Tiki Taka su Italia 1, il giornalista si lamenta anche per gli arbitraggi.

PRESTAZIONE DIVERSA – Carlo Pellegatti commenta l’episodio da moviola di Torino-Inter: «Il rigore? Ero irritato non da milanista, da appassionato di calcio. In tutto il mondo abbiamo fatto la figura di non avere una classe arbitrale non all’altezza: questo mi è dispiaciuto. Il Liverpool? Diceva Arrigo Sacchi che le partite di Champions League ti asciugano. Le poche sconfitte del Milan di Sacchi sono venute prima e dopo quelle partite. Le partite di Champions League, che io vorrei sempre giocare, ti asciugano perché la concentrazione e l’intensità è del tutto diversa dal campionato italiano. Questo può essere un motivo».