Prima Pagina IN Edicola: Handanovic lancia l’Inter per vincere ancora

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.

TUTTOSPORT

Handanovic: «Guardate che Inter! Inzaghi ha portato grandi idee: possiamo vincere ancora. Conte va solo ringraziato: mentalità ed emozioni forti. Pallone d’Oro? A Jorginho. Curioso di vedere Juric al Torino. Mi sento il Bukowski dei portieri: dico sempre ciò che penso».