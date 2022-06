Preiti: «L’Inter con i nuovi arrivi può arrivare fino in fondo anche in Europa»

Ospite negli studi di Sportitalia mercato, Antonello Preiti, non ha dubbi sull’Inter e sulle mosse di mercato del duo Marotta-Ausilio. I nerazzurri possono far bene anche in Europa

GRANDE SQUADRA − Secondo Preiti, l’Inter può dire la sua anche in Europa: «All’Inter ci sono quattro arrivi già sicuri: Henrikh Mkhitaryan, Kristjan Asllani, Romelu Lukaku e Raoul Bellanova. Chiaro che la dirigenza si è mossa bene, l’uscita di Milan Skriniar comporterà l’acquisto di due difensori importanti come Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. In attacco mi aspetto il colpo Paulo Dybala. Per me l’Inter sta costruendo una squadra importante non solo dal punto di vista della Serie A ma anche anche per arrivare fino in fondo in Europa. Stanno arrivando giocatori che rientrano nei dettami tattici di Simone Inzaghi».