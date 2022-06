Caressa: «Lukaku gesto morale per l’Inter ma anche lacrime di coccodrillo»

Fabio Caressa, direttamente dal suo canale You Tube, si è espresso su Lukaku e sul ritorno all’Inter. Il telecronista critico nei confronti del suo addio lo scorso anno

LACRIME DI COCCODRILLO − Caressa sulla volontà di Lukaku di ritornare fortemente all’Inter: «Romelu Lukaku si è tagliato lo stipendio per tornare a giocare nell’Inter, anche se percepirà un ingaggio comunque importante. In ogni caso, è un gesto morale che testimonia la sua volontà di sentirsi importante. Certi pensieri, però, si dovrebbero fare prima di firmare i contratti e non dopo. Ovviamente lui non poteva sapere come sarebbe andata a Londra, ma poteva sapere quanto gli stava dispiacendo lasciare la città, la squadra e i tifosi. Io sono sempre per le scelte coraggiose prima, piuttosto che per le lacrime di coccodrillo dopo. Dopo è troppo facile: sono scelte che vanno fatte prima, con la mano sul cuore e non sul portafogli».